WSJ: Брэд Питт купил у гитариста The Killers Кюнинга дом в Лос-Анджелесе

Американский актер Брэд Питт купил у гитариста рок-группы The Killers Дэйва Кюнинга дом в Лос-Анджелесе за $12 млн, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.
Жилая недвижимость площадью почти 779 кв. метров находится в престижном районе Outpost Estates на Голливудских холмах. Кюнинг и его жена Эмили купили этот дом в 2021 году приблизительно за $9,6 млн.
В июне 2025 года супружеская чета выставила особняк на продажу за почти $14 млн. Журналисты уточняют, что речь идёт об отреставрированном здании, выполненном в испанском стиле.
Дом был построен примерно в 1989 году. В публикации уточняется, что на его территории есть бассейн, место для барбекю и сад.
Напомним, в апреле стало известно, что российский актёр Владимир Вдовиченков купил за 120 млн рублей особняк блогера и ведущей Анастасии Ивлеевой, который находится в Подмосковье. Сделка состоялась в конце марта 2025 года. Двухэтажный дом имеет площадь 364 кв. метра.