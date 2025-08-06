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Умерла Келли Мак, актриса из «Ходячих мертвецов»

Американская актриса Келли Мак умерла от глиомы нервной системы.

Источник: Комсомольская правда

Умерла американская актриса Келли Мак, известная по роли в сериале «Ходячие мертвецы». Об этом на странице актрисы в социальной сети написала её сестра.

«Келли мирно скончалась в субботу вечером в окружении любящей матери и тети», — сказано в публикации.

Издание Hollywood Reporter называет причиной смерти 33-летней актрисы глиому центральной нервной системы.

Напомним, Келли Мак сыграла Аделину в девятом сезоне телесериала «Ходячие мертвецы». Это американский сериал Фрэнка Дарабонта, основанный на популярной серии комиксов Роберта Киркмана. Всё о сериале читайте здесь на KP.RU.

Накануне сообщалось, что умер актёр Сон Ён Гю, известный по корейским дорамам. Тело 55-летнего артиста было найдено в припаркованном автомобиле.

Также сообщалось, что умер Кирилл Кавадарков, актер из «Солнечного удара».