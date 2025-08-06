Звезда «Ходячих мертвецов» Келли Мак скончалась в 33 года

Американская актриса Келли Мак, известная по роли в постапокалиптическом сериале «Ходячие мертвецы», умерла в возрасте 33 лет. Об этом стало известно в среду, 6 августа.
— С неизгладимой грустью сообщаем о кончине нашей дорогой Келли… Келли мирно скончалась в субботу вечером в окружении любящей матери и тети, — сообщается в публикации на странице актрисы в Instagram*, сделанной от имени ее сестры.
По данным Hollywood Reporter, причиной смерти Келли Мак стала глиома центральной нервной системы. Актриса родилась в 1992 году и сыграла Аделину (Адди) в девятом сезоне «Ходячих мертвецов».
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.