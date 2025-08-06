Питбайки в России могут приравнять к мопедам

Вице-спикер также предложил пересмотреть статус питбайков как спортивного инвентаря, чтобы обойти требования к транспорту, такие как регистрация, техосмотр и страховка. Кроме того, необходимо вести меру, при которой питбайк будет задерживаться, если им управляет подросток без сопровождения взрослых и отправляться на специализированную стоянку до выяснения обстоятельств. Также он предложил ужесточить административную ответственность за допуск несовершеннолетних к управлению питбайком, ввести крупные штрафы и возможность конфискации техники при повторных нарушениях.