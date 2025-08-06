Раскрыта новая схема мошенников по обману россиянок

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из смс для сверки данных заказа с курьером, выяснило РИА Новости.
Звонок поступает на телефон предполагаемой жертвы, которой сообщают о заказе букета для нее по определенному адресу, и уточняют время доставки. После чего на телефон поступает четырехзначный код, который мошенники убеждают назвать для сверки заказа с курьером.
При этом на сайте ряда служб оформления букетов и подарков есть сообщение о том, что сотрудники компаний не высылают коды и требуют их назвать.