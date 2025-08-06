Полковник Матвийчук рассказал об отступлении ВСУ из Купянска

«Такие города, как Купянск, имеют достаточно обширную территорию из бетонных и кирпичных сооружений, которые ВСУ могут использовать как долговременные огневые точки… Бой в городе, он сам по себе очень сложен: многоярусность огня, многоярусность обороны, каждый квартал приходится брать с боем, так как он простреливается из верхних этажей, с нижних этажей, вдоль улиц и поперёк», — поделился Матвийчук.