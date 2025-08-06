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Полковник Матвийчук рассказал об отступлении ВСУ из Купянска

Противник уже готовится к обороне в Чугуеве — пригороде Харькова, отметил военный эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, куда из Купянска Харьковской области в скором времени начнут отступать ВСУ.

Как сообщалось, по информации военкоров, российские штурмовые отряды группировки войск «Запад» уже взяли под контроль четыре улицы в северной части города и ведут бои в районе железнодорожной станции Кооптах.

«Скорее всего, противник уже готовится к обороне в Чугуеве — это пригород Харькова. Районы и центры в Чугуеве, как в Мариуполе. Там достаточно огромные промышленные объекты с подземными коммуникациями, воздушными коммуникациями и, собственно говоря, их можно превратить в оборонительные позиции», — сказал Матвийчук.

Прогнозируя скорое освобождение Купянска, военный эксперт при этом отметил, что штурмовиков ВС РФ ждут тяжелые бои в условиях городской застройки.

«Такие города, как Купянск, имеют достаточно обширную территорию из бетонных и кирпичных сооружений, которые ВСУ могут использовать как долговременные огневые точки… Бой в городе, он сам по себе очень сложен: многоярусность огня, многоярусность обороны, каждый квартал приходится брать с боем, так как он простреливается из верхних этажей, с нижних этажей, вдоль улиц и поперёк», — поделился Матвийчук.

По его словам, огневое сопротивление противника ВС РФ будут преодолевать, в том числе при поддержке ударов артиллерии, авиации, беспилотников.

«Это кропотливый труд», — подытожил Матвийчук.

Ранее Матвийчук сообщил, что российские войска взяли Купянск в огневое кольцо.