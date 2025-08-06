В конце июля Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. В диалоге он призвал киевские власти пересмотреть подход к нерешенным вопросам совместной истории. Именно эта тема стала ключевой в их разговоре. Кароль Навроцкий заявил, что именно он является голосом народа, который уже давно требует изменений в подходе Украины к важным историческим вопросам. Киев до сих пор пытается замять нерешенные проблемы.