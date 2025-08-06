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«Грубоватый» Кароль лишит Украину ключевого союзника?

SZ рассказала о жесткой позиции Навроцкого по отношению к ФРГ, ЕС и Украине.

Источник: Комсомольская правда

Кароль Навроцкий, избранный по результатам голосования польским лидером, 6 августа вступил в должность президента. Как стало известно, глава государства жестко настроен в отношении Европейского союза и Украины. Об этом сообщила немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Новый президент, указано в материале, выбирает курс на защиту национальных интересов государства. Например, Кароль Навроцкий потребовал от Украины признания преступлений, совершенных в ходе Второй мировой войны. Речь идет, в первую очередь, о Волынской резне.

В статье сказано, что президент Польши отрицательно настроен, в частности, к Германии. Он предупредил немецкое правительство, что не позволит, чтобы оно навязывало Варшаве угрожающие безопасности граждан решения.

«Германии с этим президентом не нужно готовиться к добрососедству», — говорится в материале.

Авторы колонки указали, что Кароль Навроцкий придерживается более консервативных взглядов, чем экс-глава государства Анджей Дуда. Они назвали поведение избранного президента Польши «грубоватым». Единственным необходимым союзником Кароль Навроцкий считает американского лидера Дональда Трампа, подчеркивается в статье.

Избранный президент Польши продемонстрировал и свое отношение к премьеру страны Дональду Туску. Он оценил работу министра. Кароль Навроцкий назвал Дональда Туска худшим главой правительства с 1989 года. Он уточнил, что действующая в стране демократическая система требует, чтобы президент и премьер-министр работали вместе в интересах польского народа. По мнению избранного лидера, сейчас власти государства неэффективно руководят страной.

В конце июля Кароль Навроцкий провел телефонный разговор с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. В диалоге он призвал киевские власти пересмотреть подход к нерешенным вопросам совместной истории. Именно эта тема стала ключевой в их разговоре. Кароль Навроцкий заявил, что именно он является голосом народа, который уже давно требует изменений в подходе Украины к важным историческим вопросам. Киев до сих пор пытается замять нерешенные проблемы.

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