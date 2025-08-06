Диетолог назвала продукт, который помогает бороться с отечностью

«Дыня — хороший продукт, например, для борьбы с отечностью, опять же за счет минерального состава», — отметила Жаровская в интервью радио Sputnik. По ее словам, дыня содержит много клетчатки и минералов, а также калий, который необходим для поддержания водного баланса в организме. Она добавила, что в дыне вместо избытка фруктозы содержится эритрит, который помогает нормализовать микрофлору кишечника и уменьшить вздутие живота.