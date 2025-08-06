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Умерла молодая актриса из популярного сериала «Ходячие мертвецы»

Американская актриса Келли Мак, известная по роли Адди в девятом сезоне сериала «Ходячие мертвецы», ушла из жизни в возрасте 33 лет.

Американская актриса Келли Мак, известная по роли Адди в девятом сезоне сериала «Ходячие мертвецы», ушла из жизни в возрасте 33 лет. Сообщение о её смерти появилось на официальной странице актрисы в Instagram*, где сестра Келли рассказала, что она скончалась спокойно в окружении близких — матери и тёти.

По информации Hollywood Reporter, ссылающегося на заявление семьи, причиной смерти стала глиома — злокачественная опухоль центральной нервной системы.

Келли Мак родилась в 1992 году в США и приобрела популярность благодаря своей роли в культовом постапокалиптическом телесериале. Её уход вызвал волну соболезнований среди поклонников и коллег по цеху.

Ранее скончалась легендарная американская певица и актриса Джейн Морган.