Умерла молодая актриса из популярного сериала «Ходячие мертвецы»

Американская актриса Келли Мак, известная по роли Адди в девятом сезоне сериала «Ходячие мертвецы», ушла из жизни в возрасте 33 лет. Сообщение о её смерти появилось на официальной странице актрисы в Instagram*, где сестра Келли рассказала, что она скончалась спокойно в окружении близких — матери и тёти.