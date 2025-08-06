В США выпустили 300-страничный отчет о катастрофе «Титана»: из-за чего потерпел крушение батискаф

Согласно отчету береговой охраны Соединенных Штатов Америки по итогам расследования катастрофы батискафа «Титан» 18 июня 2023 года причиной ЧП стали стали ошибки в проектировании и техническом обслуживании. Об этом говорится в итоговом 300-страничном документе.
Кроме того, эксперт перечислили факторы, которые способствовали катастрофе, и 17 рекомендаций по безопасности, направленных на усиление контроля за эксплуатацией подводных аппаратов.
«Комиссия по расследованию определила, что основными факторами трагедии стали ненадлежащие процессы проектирования, сертификации, технического обслуживания и инспектирования судна Титан в компании-операторе OceanGate», — заключили эксперты.
В числе прочих нарушений следствие установило, что OceanGate не провела надлежащего расследования и не устранила известные аномалии корпуса после экспедиции к «Титанику» в 2022 году.
Более того, специалисты дали характеристику и самой компании OceanGate. Так, выяснилось, что корпоративная культура в организации токсичная, также имеются пробелы в национальном и международном регулировании для подводных судов экспериментальных конструкций.
Напомним, трагедия разыгралась 18 июня 2023 года. Спустя час 45 минут с момента погружения с лодкой потерялась связь. Кислорода внутри должно было хватить на 4 дня, и всё это время люди надеялись, что произойдет чудо. Однако его не произошло, в том числе, из-за запредельной глубины в четыре километра, на которую опустился «Титан». Эксперты сравнивают это положение пассажиров с выходом в открытый космос — помочь ничем нельзя, людей просто разорвало.
На борту были миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулейман, французский эксперт по «Титанику» Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также сам владелец батискафа Стоктон Раш.
Практически сразу выяснилось, что батискаф был рассчитан максимум на 80 погружений, а последнее стало уже 88-м. Кроме того, само судно управлялось обычным игровым джойстиком, а владелец компании постоянно отмахивался от многочисленных проблем с безопасностью. После катастрофы OceanGate остановила свою деятельность.