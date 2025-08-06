В США выпустили 300-страничный отчет о катастрофе «Титана»: из-за чего потерпел крушение батискаф

Напомним, трагедия разыгралась 18 июня 2023 года. Спустя час 45 минут с момента погружения с лодкой потерялась связь. Кислорода внутри должно было хватить на 4 дня, и всё это время люди надеялись, что произойдет чудо. Однако его не произошло, в том числе, из-за запредельной глубины в четыре километра, на которую опустился «Титан». Эксперты сравнивают это положение пассажиров с выходом в открытый космос — помочь ничем нельзя, людей просто разорвало.