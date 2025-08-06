Минпросвещения утвердило новые нормы недельной нагрузки педагогов по специальностям

Министерство просвещения России утвердило нормы недельной нагрузки педагогов, учитывая их специальности, что влияет на размер заработной платы, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ ведомства.
В соответствии с новым регламентом, для учителей установлена учебная нагрузка в 18 часов в неделю, за которую начисляется ставка заработной платы. При этом точное количество рабочих часов определяется каждой образовательной организацией самостоятельно.
Для других категорий педагогов нормы распределены следующим образом: воспитатели дошкольных учреждений, педагоги-психологи и социальные работники должны работать 36 часов в неделю; инструкторы по физкультуре и старшие воспитатели — 30 часов; воспитатели детей с ограниченными возможностями здоровья — 25 часов; музыкальные руководители и концертмейстеры — 24 часа; а учителя-дефектологи и логопеды — 20 часов в неделю.
Продолжительность педагогической нагрузки устанавливается с учетом должности и специальности сотрудника и пересматривается ежегодно перед началом учебного года.
До этого сообщалось, что с 1 сентября школы ждут новые комиссии ПМПК, тестирование мигрантов, пособия для школьников с дислексией.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.