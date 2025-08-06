Минпросвещения утвердило новые нормы недельной нагрузки педагогов по специальностям

Для других категорий педагогов нормы распределены следующим образом: воспитатели дошкольных учреждений, педагоги-психологи и социальные работники должны работать 36 часов в неделю; инструкторы по физкультуре и старшие воспитатели — 30 часов; воспитатели детей с ограниченными возможностями здоровья — 25 часов; музыкальные руководители и концертмейстеры — 24 часа; а учителя-дефектологи и логопеды — 20 часов в неделю.