РАН: сдвиг Камчатки после землетрясения является нормой для полуострова

Сдвиг южной части Камчатки в результате мощных подземных толчков является нормой для полуострова, заявили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.
Специалисты подчеркнули, что подобное движение происходит постоянно.
«Подобные тектонические сдвиги являются обычным явлением для Камчатки. Конечно, обычно это несколько сантиметров в год, но сдвиг даже в два метра не повлияет на жизнедеятельность полуострова», — сказали в филиале в разговоре с агентством ТАСС.
В Камчатском филиале Геофизической службы РАН отметили, что населению не следует опасаться и изменения климата в результате сдвига.
«Сейсмологи, конечно, климатом не занимаются, но сейчас ничего на это не указывает», — уточнили учёные.
Напомним, южная часть полуострова Камчатка сдвинулась почти на два метра в результате землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы 30 июля, их магнитуда составила свыше восьми баллов. Землетрясение стало сильнейшим с 1952 года.
Ранее учёные заявили, что в результате подземных толчков полуостров Камчатка сдвинулся на юго-восток.