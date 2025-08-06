РАН: сдвиг Камчатки после землетрясения является нормой для полуострова

«Подобные тектонические сдвиги являются обычным явлением для Камчатки. Конечно, обычно это несколько сантиметров в год, но сдвиг даже в два метра не повлияет на жизнедеятельность полуострова», — сказали в филиале в разговоре с агентством ТАСС.