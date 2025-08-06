Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 августа

Овнам стоит меньше витать в облаках. Им рекомендуется реальнее смотреть на вещи, иначе они могут не заметить то, что может сильно изменить их жизнь. Не следует верить тем, кто слишком настойчиво и многословно хвалит представителей знака. С такой похвалой у них ослабнет бдительность, и они могут совершить немало досадных ошибок.