Стало известно, кому увеличат зарплату с 1 октября

А ранее стало известно, что женщины стали устраиваться на работу быстрее мужчин. Согласно данным Росстата, средний срок трудоустройства у дам составил пять месяцев и три дня — на четыре дня меньше, чем у мужской половины. Годом ранее ситуация была обратной. Такой поворот объясняется сразу несколькими причинами: острый дефицит кадров заставляет работодателей пересмотреть прежние стереотипы, представительницы прекрасного пола чаще готовы согласиться на меньшую зарплату ради гибкого графика и баланса между работой и личной жизнью.