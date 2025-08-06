Эксперт Раевский назвал один вопрос, чтобы вычислить мошенника по переписке

Вывести мошенников на чистую воду по переписке сможет один, но правильно подобранный вопрос, сообщил в беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Специалист посоветовал никому не верить на слово в Сети и всегда немного сомневаться.
«Нельзя ничему верить. Все, что вам пишут, может оказаться неправдой. Следует изначально ко всему относиться именно так. Даже если вы видите, что вам пишут с номера вашего знакомого, не верьте и не откликайтесь на все просьбы. Спросите: “Где мы с тобой в последний раз встречались?”. Нужно спросить что-то такое, что ваш знакомый или друг точно знает, а мошенники нет. Пусть лучше ваш знакомый над вами посмеется, чем вы станете жертвой злоумышленников», — сказал эксперт.
Раевский призвал всегда быть немного параноиками, особенно при общении в Сети.
Ранее эксперт Раевский посоветовал не давать мессенджерам доступ к геолокации.