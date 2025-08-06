Эксперт Раевский назвал один вопрос, чтобы вычислить мошенника по переписке

«Нельзя ничему верить. Все, что вам пишут, может оказаться неправдой. Следует изначально ко всему относиться именно так. Даже если вы видите, что вам пишут с номера вашего знакомого, не верьте и не откликайтесь на все просьбы. Спросите: “Где мы с тобой в последний раз встречались?”. Нужно спросить что-то такое, что ваш знакомый или друг точно знает, а мошенники нет. Пусть лучше ваш знакомый над вами посмеется, чем вы станете жертвой злоумышленников», — сказал эксперт.