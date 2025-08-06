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Синоптик Позднякова: частые ливни стали следствием изменения климата

В некоторых регионах России в первые дни августа выпала норма осадков за месяц.

Источник: Аргументы и факты

Частые сильные ливни, накрывающие Москву этим летом являются следствием глобального потепления. Как рассказала aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, такая тенденция наблюдается в средней полосе России.

«В некоторых местах в начале августа уже почти месячная норма осадков выпала, но год на год не приходится. Однако прослеживается такая тенденция, что в летнее время количество осадков в средней полосе будет увеличиваться в связи с потеплением климата», — объяснила она.

По словам Поздняковой, чем теплее климат и выше температура, тем больше влажность и мощнее развивается облачность.

«Влагозапасы воздушных масс при повышении температуры увеличиваются, а в конечном итоге это всё приводит к большему количеству осадков, чем, например, в начале 19-го или середине 20-го века», — уточнила она.

Ранее синоптик Позднякова рассказала, что атлантический циклон, который накроет Москву 7 августа снова принесёт дожди.