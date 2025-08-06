Синоптик Позднякова: частые ливни стали следствием изменения климата

Частые сильные ливни, накрывающие Москву этим летом являются следствием глобального потепления. Как рассказала aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, такая тенденция наблюдается в средней полосе России.
«В некоторых местах в начале августа уже почти месячная норма осадков выпала, но год на год не приходится. Однако прослеживается такая тенденция, что в летнее время количество осадков в средней полосе будет увеличиваться в связи с потеплением климата», — объяснила она.
По словам Поздняковой, чем теплее климат и выше температура, тем больше влажность и мощнее развивается облачность.
«Влагозапасы воздушных масс при повышении температуры увеличиваются, а в конечном итоге это всё приводит к большему количеству осадков, чем, например, в начале 19-го или середине 20-го века», — уточнила она.
Ранее синоптик Позднякова рассказала, что атлантический циклон, который накроет Москву 7 августа снова принесёт дожди.