На Камчатке разрушена дамба в районе Ключевского вулкана

Напомним, полуостров и соседние Курильские острова пережили мощное землетрясение и серию афтершоков, после чего проснулись вулканы. Бодрее всех ведет себя вулкан Ключевской. Он выбрасывает пепел на высоту до 8 км. А длина потока лавы — уже 3,5 км.