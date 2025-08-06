На Камчатке разрушена дамба в районе Ключевского вулкана

На Камчатке на фоне возросшей после сильнейшего землетрясения 30 июля вулканической активности разрушена дамба в районе Ключевского вулкана. Об этом информирует пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Дамба, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки, разрушена. Вода течет по обоим рукавам реки», — сказано в релизе.
Напомним, полуостров и соседние Курильские острова пережили мощное землетрясение и серию афтершоков, после чего проснулись вулканы. Бодрее всех ведет себя вулкан Ключевской. Он выбрасывает пепел на высоту до 8 км. А длина потока лавы — уже 3,5 км.
Сообщается, что лава в кратере фонтанирует постоянно. Зафиксировано, что фрагменты, вылетающие из вулкана, преодолевают расстояние в 500 метров.
Тем временем вулканолог Жостков оценил опасность извержений проснувшихся вулканов Камчатки.