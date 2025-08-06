Во Владивостоке без холодной воды 7 августа останутся около 260 домов

Завтра, 7 августа, в районе Эгершельда во Владивостоке с 09:00 до 20:00 будет отключена холодная вода из-за аварийных ремонтных работ, которые выполняет «Примводоканал».
По данным предприятия, без воды останутся около 260 домов на улицах Американская, Импортная, Керченская, Клыкова, Крыгина, Леонова, Паллады, Парусная, Перекопский переулок, Полевая, Сипягина, Черкавского и Ялтинская.
Полный и подробный перечень адресов доступен на сайте организации «Примводоканал» или в сервисе «Отключения воды и света» на VL.ru.