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Во Владивостоке без холодной воды 7 августа останутся около 260 домов

Примводоканал проводит аварийные работы для восстановления и улучшения водопровода.

Источник: Аргументы и факты

Завтра, 7 августа, в районе Эгершельда во Владивостоке с 09:00 до 20:00 будет отключена холодная вода из-за аварийных ремонтных работ, которые выполняет «Примводоканал».

По данным предприятия, без воды останутся около 260 домов на улицах Американская, Импортная, Керченская, Клыкова, Крыгина, Леонова, Паллады, Парусная, Перекопский переулок, Полевая, Сипягина, Черкавского и Ялтинская.

Полный и подробный перечень адресов доступен на сайте организации «Примводоканал» или в сервисе «Отключения воды и света» на VL.ru.