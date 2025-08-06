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Джерелиевский рассказал, в чем признаются в плену женщины из ВСУ

В ВСУ завербованы сотни бывших женщин-заключенных.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ формируют штурмовые подразделения из женщин-заключенных. Как рассказал рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, в частности, этой весной штурмовичек взяли в плен на харьковском направлении.

По его словам, этих женщин, чаще всего, обманом или насильно заставили подписать контракт, пообещав в будущем преференции.

«Эти украинки жаловались на плохое к ним отношение военных ВСУ», — объяснил военный эксперт.

По словам Джерелиевского, часть таких женщин-штурмовиков старается как можно быстрее сдаться. Но среди них есть и те, кто «может войти во вкус и участвовать в военных преступлениях».

Ранее военный эксперт рассказал, что ожидает в плену женщин-операторов дронов ВСУ.