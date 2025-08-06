В России утвердили нормы часов для учителей

Ранее Минпросвещения России установило максимальную учебную нагрузку для школьников 1−4 классов с 1 сентября 2025 года: от 20 до 26 часов в неделю, в зависимости от класса. В 1-м классе — 20−21 час, во 2-м — 23−26 часов, в 3-м и 4-м — тоже 23−26 часов. Общее количество учебных часов за 4 года не должно быть менее 2 966 и более 3 305 при 5- или 6-дневной учебной неделе.