Чугун и тефлон: В Роскачестве объяснили, какую посуду опасно использовать на плите и в духовке

Тем временем, домохозяйки жалуются на трендовые стеклянные кастрюли, которые разваливаются на плите. По их словам, дно таких кастрюль внезапно отлетает прямо во время приготовления пищи. Это не только приводит к беспорядку на кухне из-за разлетевшейся горячей еды, но и создаёт реальную угрозу серьёзных ожогов и порезов осколками стекла. ЧП может произойти всего через пару минут после того, как сосуд оказался на конфорке.