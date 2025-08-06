Чугун и тефлон: В Роскачестве объяснили, какую посуду опасно использовать на плите и в духовке

Особую осторожность следует проявлять и с посудой из меламина, которая под воздействием высоких температур начинает разрушаться, выделяя формальдегид. Опасность представляет также повреждённая посуда, например, со сколами на эмалированной кастрюле или трещинами в керамике. В таких случаях оголённый металл или пористая структура материала могут вступать в реакцию с пищей при нагреве.
Чугунная посуда с признаками ржавчины тоже требует внимания — окислы металлов не должны попадать в пищу. Особенно рискованно использовать такую посуду для приготовления кислых блюд, которые усиливают процесс вымывания вредных веществ.
Отдельно стоит отметить посуду с повреждённым антипригарным покрытием. Когда тефлон или другие виды покрытий начинают отслаиваться, при нагреве они могут выделять токсичные соединения. Металлическая посуда низкого качества с неизвестным составом сплава тоже вызывает опасения — при сильном нагреве такие материалы могут выделять в пищу тяжёлые металлы.
Роскачество рекомендует всегда проверять маркировку посуды и использовать её строго по назначению.
Тем временем, домохозяйки жалуются на трендовые стеклянные кастрюли, которые разваливаются на плите. По их словам, дно таких кастрюль внезапно отлетает прямо во время приготовления пищи. Это не только приводит к беспорядку на кухне из-за разлетевшейся горячей еды, но и создаёт реальную угрозу серьёзных ожогов и порезов осколками стекла. ЧП может произойти всего через пару минут после того, как сосуд оказался на конфорке.