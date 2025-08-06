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Родственники амурчан, погибших в катастрофе Ан-24, начали получать выплаты

Родственники амурчан, погибших в авиакатастрофе Ан-24 под Тындой, начали получать первые выплаты. Региональные власти уже перечислили по 1 миллиону рублей за каждого погибшего. В общей сложности каждая семья получит по 5,025 миллиона рублей — это включает страховые выплаты, компенсации от авиакомпании и помощь от региона. Об этом сообщил губернатор Орловской области Василий Орлов.

В результате авиакатастрофы под Тындой 24 июля погибли 48 человек.

Родственники амурчан, погибших в авиакатастрофе Ан-24 под Тындой, начали получать первые выплаты. Региональные власти уже перечислили по 1 миллиону рублей за каждого погибшего. В общей сложности каждая семья получит по 5,025 миллиона рублей — это включает страховые выплаты, компенсации от авиакомпании и помощь от региона. Об этом сообщил губернатор Орловской области Василий Орлов.

«На счета родственников амурчан, погибших в катастрофе Ан-24, поступили первые выплаты. Регион уже перечислил свою часть — по 1 миллиону рублей за каждого погибшего. Всего каждая семья получит по 5,025 миллиона рублей», — написал он в telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Приамурье назвали количество погибших в авиакатастрофе Ан-24 жителей региона.

Он добавил, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям руководство Амурской области призвало авиаперевозчика ускорить процесс выплат и упростить процедуру для пострадавших. Власти готовы оказать помощь в организации этой работы, подчеркнув, что в подобных ситуациях крайне важно не затягивать с поддержкой. Также ведутся переговоры с банками по вопросу списания кредитов, оформленных на погибших.

Орлов отметил, что в Тынде готовят к установке временный мемориал — поклонный крест на месте трагедии. Цветы, игрушки и личные вещи, которые люди приносили к стихийному мемориалу в центре города, будут перенесены туда. Решение о месте и виде постоянного памятника примут после завершения траура.

Самолет Ан-24 упал 24 июля вблизи города Тында, примерно в 15 километрах от населенного пункта. На борту воздушного судна находились 48 человек, включая шестерых членов экипажа. В результате происшествия никто из находившихся на борту не выжил.