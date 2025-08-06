Родственники амурчан, погибших в катастрофе Ан-24, начали получать выплаты

Он добавил, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям руководство Амурской области призвало авиаперевозчика ускорить процесс выплат и упростить процедуру для пострадавших. Власти готовы оказать помощь в организации этой работы, подчеркнув, что в подобных ситуациях крайне важно не затягивать с поддержкой. Также ведутся переговоры с банками по вопросу списания кредитов, оформленных на погибших.