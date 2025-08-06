Лидеры Азербайджана и Армении готовятся к мирным переговорам в США: когда Трамп их примет

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу, 8 августа, проведет международную встречу. Он примет президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они проведут мирные переговоры. Об этом пишет газета The Washington Post.
В материале сказано, что трехсторонняя встреча состоится в Белом доме. Источник не стал отрицать возможности заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Газета напомнила, что государства находятся в состоянии многолетнего конфликта. Он может завершиться уже 8 августа.
«Президент Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана, стремясь добиться заключения мирного соглашения между двумя странами, находящимися в состоянии многолетнего конфликта», — говорится в материале.
Параллельно с урегулированием напряженности между сторонами, Дональд Трамп развязал новый конфликт. Он связан с импортом российской нефти. Вашингтон начал угрожать Индии за пользование ресурсом, доставляемым из РФ. Однако совсем недавно Соединенные Штаты соглашались с необходимостью таких поставок для стабильности мировых энергетических рынков. Об этом напомнил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.
Решение о повышении пошлин в отношении Нью-Дели Дональд Трамп принял в начале августа. Он предупредил, что торговые тарифы значительно увеличатся, если Индия продолжит осуществлять импорт или перепродажу нефти из России. Хозяин Белого дома подчеркнул, что Нью-Дели не только покупает огромные объемы российского ресурса, но и продает часть топлива на свободном рынке. Американский лидер уточнил, что это делается для получения существенной прибыли для Индии.
Вместе с тем Дональд Трамп планирует ввести новые санкции против России. Американский лидер уточнил, что стороны в среду проведут переговоры в Москве. После встречи будет принято решение о введении новых санкций против РФ, заявил он. Дональд Трамп также отметил, что хотел бы вывести Вашингтон из украинского конфликта. Он считает, что это противостояние — не его, а бывшего президента США Джо Байдена.