Лидеры Азербайджана и Армении готовятся к мирным переговорам в США: когда Трамп их примет

Вместе с тем Дональд Трамп планирует ввести новые санкции против России. Американский лидер уточнил, что стороны в среду проведут переговоры в Москве. После встречи будет принято решение о введении новых санкций против РФ, заявил он. Дональд Трамп также отметил, что хотел бы вывести Вашингтон из украинского конфликта. Он считает, что это противостояние — не его, а бывшего президента США Джо Байдена.