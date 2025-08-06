Фестиваль этнических культур пройдет 9 августа в Красноярске

Красноярский край является территорией традиционного проживания восьми этносов: долганов, ненцев, эвенков, энцев, нганасан, кетов, селькупов и чулымцев. В день, установленный ООН в поддержку коренных народов мира, в центре города выступят коллективы из Эвенкии и Таймыра. В программе — концертные номера ансамблей «Харп», «Явал», «Илмакта», «Гулувун», «Тогокон», а также выступления солистов, в числе которых Владимир Хоменко и Сергей Сигуней.