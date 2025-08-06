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Фестиваль этнических культур пройдет 9 августа в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Международный день коренных народов мира, 9 августа, в Красноярске состоится Фестиваль этнических культур и искусств коренных малочисленных народов.

Источник: Скриншот

Мероприятие пройдет на Центральной набережной у Коммунального моста с 16:00 до 22:00.

Красноярский край является территорией традиционного проживания восьми этносов: долганов, ненцев, эвенков, энцев, нганасан, кетов, селькупов и чулымцев. В день, установленный ООН в поддержку коренных народов мира, в центре города выступят коллективы из Эвенкии и Таймыра. В программе — концертные номера ансамблей «Харп», «Явал», «Илмакта», «Гулувун», «Тогокон», а также выступления солистов, в числе которых Владимир Хоменко и Сергей Сигуней.

Посетителей ждут мастер-классы по традиционным ремеслам, интерактивные зоны для детей, а также соревнования по северному многоборью. Отдельная часть программы — выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, созданных мастерами Севера.

Организатор фестиваля — Региональная Ассоциация коренных малочисленных народов Красноярского края при поддержке администрации города.

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