Фестиваль этнических культур пройдет 9 августа в Красноярске

Мероприятие пройдет на Центральной набережной у Коммунального моста с 16:00 до 22:00.
Красноярский край является территорией традиционного проживания восьми этносов: долганов, ненцев, эвенков, энцев, нганасан, кетов, селькупов и чулымцев. В день, установленный ООН в поддержку коренных народов мира, в центре города выступят коллективы из Эвенкии и Таймыра. В программе — концертные номера ансамблей «Харп», «Явал», «Илмакта», «Гулувун», «Тогокон», а также выступления солистов, в числе которых Владимир Хоменко и Сергей Сигуней.
Посетителей ждут мастер-классы по традиционным ремеслам, интерактивные зоны для детей, а также соревнования по северному многоборью. Отдельная часть программы — выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, созданных мастерами Севера.
Организатор фестиваля — Региональная Ассоциация коренных малочисленных народов Красноярского края при поддержке администрации города.