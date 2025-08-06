В фонде горских евреев предложили ввести в школах курсы религиоведения

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Курсы религиоведения можно ввести в школах, заявил РИА Новости глава Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.
«В школах, на мой взгляд, вполне возможно ввести курс религиоведения, знакомящий с историей, теологией и обрядностью основных конфессий. Такой предмет может вести, например, учитель истории», — сказал он в интервью РИА Новости.
Изучение предмета «Духовно-нравственная культура России» в школах страны начнется с 2026—2027 учебного года, сообщило РИА Новости ранее, изучив соответствующий документ Минпросвещения РФ.