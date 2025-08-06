Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В фонде горских евреев предложили ввести в школах курсы религиоведения

Глава фонда горских евреев Захарьяев: в школах стоит ввести курсы религиоведения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Курсы религиоведения можно ввести в школах, заявил РИА Новости глава Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

«В школах, на мой взгляд, вполне возможно ввести курс религиоведения, знакомящий с историей, теологией и обрядностью основных конфессий. Такой предмет может вести, например, учитель истории», — сказал он в интервью РИА Новости.

Изучение предмета «Духовно-нравственная культура России» в школах страны начнется с 2026—2027 учебного года, сообщило РИА Новости ранее, изучив соответствующий документ Минпросвещения РФ.