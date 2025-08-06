Генерал СВР Решетников сказал, как ГУР Украины использует женщин

«Поставляют этих женщин нужным им людям, которые в сексуальном угаре потом рассказывают какую-то информацию. Надо иметь в виду, что на Украине этот женский бизнес достаточно сильно развит. Женщин красивых много, многие из них из-за ситуации в стране переходят в эту сферу. Так что выбор у ГУР большой. Причем, как в самой Украине, так и в соседних странах, где сейчас большое количество украинских беженцев. Их же сотни тысяч, а найти среди них нужных несколько сотен или десятков женщин — несложно. Наверное, есть какие-то попытки и в отношении нашей страны, но у нас такое сделать сложнее — это целая операция нужна, чтобы завезти или завербовать уже внутри страны», — сказал собеседник издания.