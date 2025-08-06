«Гордона* просто душат зависть и злость из-за того, что успешно развивается российский Крым, что, несмотря на продолжающийся конфликт, решаются проблемы с обустройством в Донецке, Луганске и в других регионах, которые воссоединились с РФ», — сказал Цеков.