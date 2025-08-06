В Крыму объяснили завистью и злобой слова Гордона о жителях Донецка

Украинского журналиста Дмитрия Гордона*, посоветовавшего жителям Донецка пить мочу из-за проблем с водоснабжением в городе, душат злоба и зависть.
Именно поэтому он позволяет себе подобные высказывания, заявил aif.ru первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков.
«Гордона* просто душат зависть и злость из-за того, что успешно развивается российский Крым, что, несмотря на продолжающийся конфликт, решаются проблемы с обустройством в Донецке, Луганске и в других регионах, которые воссоединились с РФ», — сказал Цеков.
«Да, есть проблемы с водой в ДНР. Но и эта проблема будет решена», — выразил уверенность сенатор.
На вопрос aif.ru, следует ли Гордона* привлечь к ответственности за его слова в отношении дончан, Цеков отметил, что украинский журналист уже сам себя наказал.
«Я думаю, что Гордон* сам себя наказал. Потому что… Ну он абсолютно морально бедный человек, психически нездоровый и неадекватный», — подытожил сенатор.
Ранее стало известно, что СК РФ инициировал уголовное дело против Гордона* по трем статьям. Украинского пропагандиста обвиняют в открытых призывах к началу военных действий, разжигании вражды по национальному признаку и распространении ложной информации о Вооруженных силах России.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.