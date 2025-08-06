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Боец с позывным Пророк вынес на себе свыше 30 раненых в боях под Купянском

Военнослужащий с позывным Пророк служит в расчёте БПЛА мотострелковой дивизии группировки войск «Запад».

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий с позывным Пророк спас около 30 раненых сослуживцев в боях под Купянском в Харьковской области, сообщает РИА Новости.

Сослуживец военного с позывным Том рассказал агентству, что Пророк вынес раненых на себе.

«Всего за бои под Купянском Пророк вынес свыше 30 человек, кто не мог самостоятельно перемещаться. А сосчитать, кто самостоятельно ходил и кому он оказал помощь, я даже не решусь», — сказал он.

Том уточнил, что Пророк служит в расчёте БПЛА мотострелковой дивизии группировки войск «Запад».

«Пророк недавно за один только день вынес на себе двух тяжелораненых и двоих средней тяжести. Он шёл на боевое задание, их заметили дроны ВСУ. Начались сбросы гранат с БПЛА. Один из дронов прижал наших бойцов к земле и опустился ниже», — рассказал Том.

По его словам, Пророк примерно за пять минут вынес к медикам тяжелораненых, а затем спас тех, кто получил лёгкие ранения.

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