Боец с позывным Пророк вынес на себе свыше 30 раненых в боях под Купянском

Российский военнослужащий с позывным Пророк спас около 30 раненых сослуживцев в боях под Купянском в Харьковской области, сообщает РИА Новости.
Сослуживец военного с позывным Том рассказал агентству, что Пророк вынес раненых на себе.
«Всего за бои под Купянском Пророк вынес свыше 30 человек, кто не мог самостоятельно перемещаться. А сосчитать, кто самостоятельно ходил и кому он оказал помощь, я даже не решусь», — сказал он.
Том уточнил, что Пророк служит в расчёте БПЛА мотострелковой дивизии группировки войск «Запад».
«Пророк недавно за один только день вынес на себе двух тяжелораненых и двоих средней тяжести. Он шёл на боевое задание, их заметили дроны ВСУ. Начались сбросы гранат с БПЛА. Один из дронов прижал наших бойцов к земле и опустился ниже», — рассказал Том.
По его словам, Пророк примерно за пять минут вынес к медикам тяжелораненых, а затем спас тех, кто получил лёгкие ранения.
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