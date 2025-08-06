В северном городе Омской области ликвидировали водоканал

В городе Тара на севере области ликвидирован водоканал. По данным ЕГРЮЛ, муниципальное предприятие «Тараводоканал» официально прекратило свое существование в понедельник, 4 августа.
Как поясняет документ, юридическое лицо ликвидировано на основании определения арбитражного суда о прекращении конкурсного производства на предприятии. В качестве юрлица МУП «Тараводоканал» было зарегистрировано в августе 2018 года.
Процедура банкротства, судя по картотеке дел Арбитражного суда Омской области, началась на предприятии с ноября 2022 года. С соответствующим иском в суд обратились представители самой организации — муниципальное унитарное предприятие работало в убыток.