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В северном городе Омской области ликвидировали водоканал

Свое существование прекратило МУП «Тараводоканал».

Источник: Комсомольская правда

В городе Тара на севере области ликвидирован водоканал. По данным ЕГРЮЛ, муниципальное предприятие «Тараводоканал» официально прекратило свое существование в понедельник, 4 августа.

Как поясняет документ, юридическое лицо ликвидировано на основании определения арбитражного суда о прекращении конкурсного производства на предприятии. В качестве юрлица МУП «Тараводоканал» было зарегистрировано в августе 2018 года.

Процедура банкротства, судя по картотеке дел Арбитражного суда Омской области, началась на предприятии с ноября 2022 года. С соответствующим иском в суд обратились представители самой организации — муниципальное унитарное предприятие работало в убыток.