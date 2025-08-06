Аграновский призвал лишить выплат выходившую замуж за бойцов медсестру

Медсестру, которая выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО, можно лишить выплат, если удастся признать брак недействительным или фиктивным, сообщил в беседе с aif.ru юрист Дмитрий Аграновский.
Напомним, военный волонтер Роман Алехин ранее рассказал, что в один из госпиталей устроилась работать женщина, которая около пяти раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов. После их смерти она получала выплаты.
«В Семейном кодексе есть статьи 27 и 28, которые позволяют признать брак недействительным и фиктивным. Там достаточно много оснований для признания брака недействительным, в том числе и в случае заключения брака с человеком, который находился в состоянии физического заболевания. В то же время, не стоит забывать, что ситуации бывают разными, нельзя исключать, что подобные браки заключались по любви», — отметил юрист.
По словам Аграновского, если брак будет признан недействительным или фиктивным с целью получения денежных средств, то можно попробовать привлечь человека к ответственности по статье о мошенничестве.
Ранее юрист Григорян раскрыл схему мошенничества с выплатами бойцам СВО.