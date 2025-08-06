Аграновский призвал лишить выплат выходившую замуж за бойцов медсестру

«В Семейном кодексе есть статьи 27 и 28, которые позволяют признать брак недействительным и фиктивным. Там достаточно много оснований для признания брака недействительным, в том числе и в случае заключения брака с человеком, который находился в состоянии физического заболевания. В то же время, не стоит забывать, что ситуации бывают разными, нельзя исключать, что подобные браки заключались по любви», — отметил юрист.