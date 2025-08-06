После SIM в Омске кенийцам организовали русскую баню

После финиша Сибирского международного марафона в Омске бегунам из Кении устроили досуг в традиционном русском стиле. Организаторы мероприятия рассказали, что троих африканских атлетов пригласили попариться в русской бане с бассейном.
По данным пресс-службы марафона, которую цитирует ТАСС, в прошлом году спортсменам, показавшим лучшие результаты, также предложили посетить омскую баню. Иностранцы испытывают удивление и восторг от высоких температур, но признают, что баня — это прекрасный способ восстановления сил после изнурительных соревнований.
Кроме того, представители пресс-службы отметили, что кенийские спортсмены не обладают навыками плавания, и российские атлеты показали им, как держаться на поверхности воды.
«В этот раз мы предложили им отдых в банном комплексе с бассейном. Оказалось, что кенийцы не умеют плавать, и наши спортсмены научили их базовым навыкам. Мы надеемся, что такой вид отдыха пришелся по душе нашим гостям, и им понравилась возможность пообщаться с российскими коллегами в неформальной обстановке», — заявили в пресс-службе.
Ранее мы писали, что победителем в мужском забеге на Сибирском международном марафоне в Омске стал Андрей Янович.