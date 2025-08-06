После SIM в Омске кенийцам организовали русскую баню

«В этот раз мы предложили им отдых в банном комплексе с бассейном. Оказалось, что кенийцы не умеют плавать, и наши спортсмены научили их базовым навыкам. Мы надеемся, что такой вид отдыха пришелся по душе нашим гостям, и им понравилась возможность пообщаться с российскими коллегами в неформальной обстановке», — заявили в пресс-службе.