Юрист Воронцова: За водительские права с девичьей фамилией могут оштрафовать

Россиянкам, не заменившим водительское удостоверение после смены фамилии при замужестве, может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Об этом напомнила член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова.
«Получив новый паспорт, необходимо предпринять меры для скорейшей замены водительского удостоверения, так как управление автомобилем будет расценено как управление лицом, не имеющим на это право», — сказала Воронцова РИА Новости, добавив, что обязательной замене в таком случае подлежит и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Напомним, с 26 июля 2025 года под запрет попали некоторые виды удерживающих систем для детей, включая бескаркасные автокресла и адаптеры для ремней безопасности. Ранее их использование допускалось из-за несовершенства законодательства, но теперь за подобные нарушения водителям грозит штраф от 3 000 до 100 000 рублей.
Также в России будут наказывать за незаконное привлечение водителей к ответственности.
Ранее сообщалось, что в России выросли штрафы за нарушения ПДД. Сколько придется заплатить, читайте здесь на KP.RU.