Юрист Воронцова: За водительские права с девичьей фамилией могут оштрафовать

«Получив новый паспорт, необходимо предпринять меры для скорейшей замены водительского удостоверения, так как управление автомобилем будет расценено как управление лицом, не имеющим на это право», — сказала Воронцова РИА Новости, добавив, что обязательной замене в таком случае подлежит и свидетельство о регистрации транспортного средства.