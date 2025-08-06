В Иркутске ушёл из жизни легендарный следователь Андрей Давыдов, которого называли охотником за бандами

Многие ученики Давыдова сейчас занимают высокие посты в силовых структурах России.
Родился Андрей Давыдов в 1970 году в Иркутске. С 1993 года работал следователем, а к 2007-му возглавил отдел по особо важным делам. В 2011 году перешёл в прокуратуру, в 2022-м вышел на пенсию.
«Андрей Геннадьевич — настоящий профессионал следствия, способный не только раскрывать запутанные преступления, но и научивший десятки молодых людей секретам профессии. Всю жизнь имея дело с похищенными миллионами, он оставался скромным, честным и капиталов не нажил: проживал в небольшом частном доме на окраине Иркутска», — рассказал «Ленте.ру» полковник юстиции Евгений Карчевский, ученик Давыдова.