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В Иркутске ушёл из жизни легендарный следователь Андрей Давыдов, которого называли охотником за бандами

Под руководством Давыдова в 2000-х и 2010-х годах раскрыли сотни громких уголовных дел. Благодаря ему разоблачили более десяти опасных банд Иркутской области, включая Братское ОПС, банды «пожарников», Ярцева, «молоточников» и других. Также он боролся с коррупцией.

Источник: РИА "Новости"

Многие ученики Давыдова сейчас занимают высокие посты в силовых структурах России.

Родился Андрей Давыдов в 1970 году в Иркутске. С 1993 года работал следователем, а к 2007-му возглавил отдел по особо важным делам. В 2011 году перешёл в прокуратуру, в 2022-м вышел на пенсию.

«Андрей Геннадьевич — настоящий профессионал следствия, способный не только раскрывать запутанные преступления, но и научивший десятки молодых людей секретам профессии. Всю жизнь имея дело с похищенными миллионами, он оставался скромным, честным и капиталов не нажил: проживал в небольшом частном доме на окраине Иркутска», — рассказал «Ленте.ру» полковник юстиции Евгений Карчевский, ученик Давыдова.