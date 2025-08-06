Джерелиевский объяснил, почему дронщиц ВСУ называют «одноразовыми»

Подразделения женщин-операторов дронов ВСУ несут большие потери, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
«В нынешней специфике они становятся “одноразовыми”, их достаточно быстро уничтожают. Они несут большие потери. По ним наносит удары наша авиация, работают наши операторы дронов», — рассказал он.
В результате, как отметил военный эксперт, в ВСУ постоянно требуется все больше операторов дронов.
«При этом подготовка падает, падает профессионализм, это, в свою очередь, вызывает опять же новые потери», — добавил Джерелиевский.
Ранее военный эксперт рассказал, в чем признаются попавшие в плен женщины-штурмовики ВСУ.