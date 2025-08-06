Спецпосланник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стив Уиткофф встретится с российским руководством в среду, 6 августа. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
«Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России», — пишут журналисты.
Отмечается, что детали графика спецпосланника Трампа в Вашингтоне раскрывать не стали.
Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп сдвинул дату прилета Стива Уиткоффа в Россию на 6−7 августа. Глава Белого дома подчеркнул, что спецпосланник пока «сфокусирован на границе» в Израиле, поэтому даты его визита в Москву сдвинулись на неопределенный срок.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков относительно грядущего визита Уиткоффа в Россию отметил, что Москва считает такие встречи очень важными, но заранее подобные мероприятия не комментирует.
Между тем, в Государственной думе отметили, что президент США решился на такой шаг лишь для того, чтобы сгладить напряжение между сторонами, возникшее после выдвинутого в адрес РФ ультиматума.
Высказываются по поводу поездки спецпосланника Трампа в Россию и в самих США, и на Западе. Так, в Германии заявили, что визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом.
В США, между тем, уверены, что Стив Уиткофф на этой неделе прибудет в Россию и попытается убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на перемирие с Украиной.
Российские аналитики сходятся во мнении, что отправка Стивена Уиткоффа в Москву — это шаг навстречу России и ее пожеланиям. Но вместе с тем, президент США продолжает давить на наших главных торговых партнеров, Индию и Китай. Кроме того, глава Белого дома стращает своими атомными подлодками, которые переместились в некий «новый район».
Позиция же российской стороны неизменна: мы хотим добиться на Украине устойчивого мира, а значит — целей специальной военной операции. На что Киев, естественно, не готов, в отличие от простых украинцев, безмерно уставших от собственной власти.