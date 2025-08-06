Названа дата встречи спецпосланника Трампа Уиткоффа с руководством РФ в Москве

Высказываются по поводу поездки спецпосланника Трампа в Россию и в самих США, и на Западе. Так, в Германии заявили, что визит в Россию спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа может дать первые подсказки относительно того, предпринимаются ли за кулисами шаги к компромиссу между Москвой и Киевом.