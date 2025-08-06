В соцсетях снова пугают страшным вирусом из Китая, который разносят комары. Стоит ли бояться Узбекистану?

Речь идёт о вирусе чикунгунья, вспышка которого с начала июля была зафиксирована в китайской провинции Гуандун.
По официальным данным, в городе Фошань и ещё как минимум в 12 других населённых пунктах зарегистрировано более 7 000 случаев заражения.
Что такое чикунгунья?
Само слово «чикунгунья» происходит из африканского языка кимаконде и переводится как «искривиться» — из-за характерной боли в суставах, которую вызывает болезнь. Это вирусное заболевание, передающееся через укусы инфицированных комаров рода Aedes.
Симптомы: резкое повышение температуры, сыпь, сильные суставные и мышечные боли, головная боль и общая слабость. Острый период длится около недели, но боли в суставах могут сохраняться месяцами. В большинстве случаев болезнь протекает в лёгкой форме, уровень смертности — примерно 1 случай на 1000. Специфического лечения нет. Основной метод защиты — борьба с комарами.
А что в Узбекистане?
В Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) успокоили граждан.
«Лихорадка чикунгунья, зафиксированная в Китае, не представляет угрозы для Узбекистана. Комары Aedes aegypti, являющиеся переносчиками вируса, не обитают в природных условиях республики», — отметили специалисты.
В общем, бояться нового «вируса из Китая» жителям Узбекистана не стоит — хотя болезнь действительно существует, её переносчики у нас не водятся. А значит, шансы на распространение инфекции в нашей стране практически нулевые, так как от человека к человеку болезнь не передается.
Главное — не паниковать, не верить слухам и не забывать: достаточно просто регулярно убираться дома и не выбрасывать мусор на улице где попало.