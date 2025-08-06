В соцсетях снова пугают страшным вирусом из Китая, который разносят комары. Стоит ли бояться Узбекистану?

В общем, бояться нового «вируса из Китая» жителям Узбекистана не стоит — хотя болезнь действительно существует, её переносчики у нас не водятся. А значит, шансы на распространение инфекции в нашей стране практически нулевые, так как от человека к человеку болезнь не передается.