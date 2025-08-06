В Иркутской области прекратили действие 101 декларации на 148 тысяч тонн зерна

— Так одно фермерское хозяйство из Куйтунского района использовало химические средства защиты растений на 3300 тоннах рапса и семян льна. При этом в протоколах испытаний отсутствовали данные о содержании пестицидов. Это является нарушением Технического регламента Таможенного союза, — пояснили в Управлении Россельхознадзора по региону и республике Бурятия.