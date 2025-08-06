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В Иркутской области прекратили действие 101 декларации на 148 тысяч тонн зерна

Одно фермерское хозяйство использовало химические средства для растений.

В Иркутской области сотрудники Россельхознадзора отозвали 101 декларацию на зерно массой более 148 тысяч тонн. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ведомства.

— Так одно фермерское хозяйство из Куйтунского района использовало химические средства защиты растений на 3300 тоннах рапса и семян льна. При этом в протоколах испытаний отсутствовали данные о содержании пестицидов. Это является нарушением Технического регламента Таможенного союза, — пояснили в Управлении Россельхознадзора по региону и республике Бурятия.

Организации и предприниматели, допустившие ошибки при декларировании зерновых, получили предупреждения о необходимости соблюдать требования законодательства РФ.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Бурятии.