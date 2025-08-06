Пенсионерам Красноярска напомнили о праве на компенсацию проезда к месту отдыха

Пенсионеры могут обратиться за компенсацией в региональное Отделение Социального фонда России раз в два года. Северяне могут выбрать один из двух вариантов возмещения расходов: получить талон на бесплатный проездной билет или сначала купить билет, а затем получить компенсацию. В последнем случае потребуется предоставить фото или скан билетов и справку о стоимости проезда, если был выбран более дорогой класс.