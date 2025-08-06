Пенсионерам Красноярска напомнили о праве на компенсацию проезда к месту отдыха

В Отделении Социального фонда по Красноярскому краю напомнили местным пенсионерам о возможности получения компенсации за проезд к месту отдыха.
Как было отмечено в сообщении фонда, право на компенсацию имеют неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. В Красноярском крае это касается жителей Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, Северо-Енисейского, Туруханского, Богучанского, Енисейского, Кежемского и Мотыгинского районов, а также городов Норильск, Енисейск и Лесосибирск.
Компенсация распространяется на все виды транспорта — поезд, самолет, автобус, теплоход или личный автомобиль — но только в пределах России. В случае отдыха за границей возмещается только проезд до границы.
Пенсионеры могут обратиться за компенсацией в региональное Отделение Социального фонда России раз в два года. Северяне могут выбрать один из двух вариантов возмещения расходов: получить талон на бесплатный проездной билет или сначала купить билет, а затем получить компенсацию. В последнем случае потребуется предоставить фото или скан билетов и справку о стоимости проезда, если был выбран более дорогой класс.
Заместитель управляющего Отделением СФР по Красноярскому краю Марина Долматова отметила, что пенсионеры региона чаще всего выбирают для отдыха такие направления, как Красноярск, Сочи, Абакан и Крым. Кроме того, популярностью пользуются поездки в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск, а также курортные города — Сочи, Анапа, Минеральные воды и Калининград.
С начала 2025 года более 3 тысяч пенсионеров Красноярского края уже обратились за компенсацией проезда на отдых.