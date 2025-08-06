Станислав Черчесов заключит контракт с грозненским «Ахматом» на три года

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заключит трехлетнее соглашение с грозненским клубом «Ахмат». Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора команды Ахмеда Айдамирова.
«Переговоры завершились. Завтра Черчесов вылетит в Грозный, где подпишет контракт. Срок — три года», — заявил он агентству.
Днем ранее «Ахмат» сообщил о расторжении договора с главным тренером Александром Сторожуком, под руководством которого коллектив потерпел четыре поражения в текущем сезоне 2025/26.
Станислав Черчесов уже руководил грозненской командой в период с 2011 по 2013 год. При нем клуб в сезоне-2012/13 занял восьмую позицию в турнирной таблице, что являлось наивысшим достижением в его истории на тот момент.
Ранее Ахмат Кадыров, старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, покинул должность президента футбольного клуба «Ахмат». Новым руководителем назначен 32-летний Якуб Закриев, занимавший с 2017 года пост вице-президента и активно участвовавший в деятельности клуба.
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