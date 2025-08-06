Кошкин рассказал о разбитой при попытке атаковать Курск британской ЧВК

«Каждая частная военная компания хотела бы иметь большие деньги за свою деятельность. Они ведь не только воюют, а еще охраняют, выполняют определенные специфические задания. Британцы как-то пытаются влиять на ситуацию, но я не сказал бы, что они действуют успешно», — подытожил эксперт.