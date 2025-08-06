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Кошкин рассказал о разбитой при попытке атаковать Курск британской ЧВК

Великобритания со своими ЧВК глубоко увязла на Украине, отметил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин рассказал aif.ru о наемниках, которые во время визита Владимира Зеленского в Харьков планировали атаковать курское приграничье, но в итоге были разбиты.

Как сообщалось, три группы бойцов британских ЧВК в Сумской области попали под удар ОТРК «Искандер-М».

«Частные военные компании — это, как правило, закрытые сообщества. Туда вступают “солдаты удачи”, их еще называют “серые гуси”, которые хотят заработать большие деньги. Но Украина оказалась не тем местом», — отметил Кошкин.

Он констатировал, что на сегодняшний день в ЧВК, действующих на Украине, остаются наемники, которые не смогли вовремя «открутиться» или же не совсем профессионально подготовленные.

«Почему? Потому что все уже поняли: прибыть на Украину, чтобы сложить голову — так себе перспектива. Мертвым деньги уже не нужны», — сказал эксперт.

Кошкин также добавил, Великобритания со своими ЧВК глубоко увязла на Украине.

«Каждая частная военная компания хотела бы иметь большие деньги за свою деятельность. Они ведь не только воюют, а еще охраняют, выполняют определенные специфические задания. Британцы как-то пытаются влиять на ситуацию, но я не сказал бы, что они действуют успешно», — подытожил эксперт.

Ранее Кошкин оценил мнение о том, что Владимир Зеленский приехал в Харьков с целью отвлечь внимание ВС РФ от атаки ВСУ на курское приграничье.