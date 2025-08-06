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Политолог Перенджиев: после СВО Зеленский попадет в тюрьму Гуантанамо

Украинский политик получит срок из-за коррупционных скандалов.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский после СВО окажется в Гуантанамо, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

«Для Зеленского я рассматриваю как один из вариантов — это тюрьма Гуантанамо. Все эти скандалы коррупционного характера для Зеленского ничем хорошим не закончатся. Когда начнет рушиться система власти на Украине, там начнут какие-то временные правительства появляться, будут проверки», — рассказал он aif.ru.

По мнению политолога, проверки коснутся также Петра Порошенко*.

«Не только Зеленского, еще, наверное, и Порошенко* проверят, он тоже не уйдет от ответственности. По ним двоим, пришедшим на пост президента уже после переворота, будет серьезное разбирательство и, скорее всего, их ждут на суде в Гааге, их ждет тюрьма Гуантанамо», — объяснил Перенджиев.

Судьба экс-главка ВСУ Валерия Залужного, как считает эксперт, будет другой.

«Что касается Залужного, то он будет никому не интересен, исчезнет из информационного поля», — добавил он.

Ранее Перенджиев дал прогноз о разделе Украины.

*Внесен Росфинмониторингом РФ в список террористов и экстремистов.

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