Политолог Перенджиев: после СВО Зеленский попадет в тюрьму Гуантанамо

«Не только Зеленского, еще, наверное, и Порошенко* проверят, он тоже не уйдет от ответственности. По ним двоим, пришедшим на пост президента уже после переворота, будет серьезное разбирательство и, скорее всего, их ждут на суде в Гааге, их ждет тюрьма Гуантанамо», — объяснил Перенджиев.