«Свой кусочек земли»: как отдыхают летом российские звезды

До конца лета остается все меньше дней, и тем, кто еще не успел насладиться теплом, пора исправляться. Как от трудовых будней отдыхают знаменитости, выясняла «Вечерняя Москва».
Певец Родион Газманов уверен, что для сохранения энергии очень важно правильно отдыхать.
— После десяти лет непрекращающейся работы без отпусков я выгорел. Два года не мог себя собрать заново. Теперь назначаю себе один-два дня в неделю, когда меня ни по каким рабочим вопросам трогать нельзя. Только в случае катастрофической срочности, — говорит «ВМ» Родион. — Отдых — это либо полный покой в тишине, с дневным сном и интересной книжкой у камина, либо что-то активное и громкое, как путешествие в другой город, динамичные квесты или спорт. Этим летом для меня прекрасной отдушиной стал вейксерф (катание на специальной доске по волне, создаваемой буксировочном катером. — «ВМ»).
Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов уверен: от работы хорошо отвлекает чтение.
— У нас во время гастролей, как правило, идут перелет, переезд, проверка звука и концерт. А потому после такого дня самый лучший отдых — полежать на диване в номере отеля, окутанным тишиной и погруженным в чтение, — говорит «ВМ» Алексей. — Если же гастролей нет, то мои трудовые будни состоят из работы в студии, встреч и переговоров. В таком случае самая лучшая разгрузка — спорт. Думаю, нет ничего лучше, чем «помахать» гантелями, выйти на теннисный корт с ракеткой или поплавать в бассейне.
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У певицы и телеведущей PushNova (Анжелика Пушнова) есть несколько способов отдыха после трудовых будней.
— Моя работа — моя жизнь. Она присутствует не по графику, а занимает все мое время. Поэтому, когда я хочу снять напряжение, то стараюсь выспаться. Сон — мой главный помощник в восстановлении сил, — делится Анжелика. — Если возможности подремать нет, я стараюсь побыть наедине с собой, своими мыслями: читаю или просто прогуливаюсь по парку. В тишине лучше восстанавливаться от постоянного движения, шума. Также мне помогают объятия любимого человека! А еще, когда привычные методы не работают, иду заниматься боксом.
Для певицы МакSим (Марина Максимова) отдых — это время с дочерьми Сашей и Машей.
— Я люблю контактные виды спорта: теннис, бокс. Они помогают научиться лучше контролировать свое тело, прививают дисциплину, — рассказывает «ВМ» Марина. — А по вечерам мы с детьми устраиваем друг другу небольшие импровизированные представления. Младшая дочь Маша занимается художественной гимнастикой и танцами, а Саша играет на гитаре. Еще у нас дома много разных животных, с которыми мы играем.
Марина также добавляет, что ей нравится проводить время на природе. Например, она нередко выходит на пробежку в парк рядом с домом.
По мнению актрисы Эвелины Бледанс, самый лучший способ отвлечься от работы летом — уход за огородом.
— У меня есть свой кусочек земли. Я приезжаю туда после сложной киносмены. И всегда как минимум наслаждаюсь ароматом цветов, а как максимум — опрыскиваю растения от вредителей, занимаюсь прополкой сорняков, сбором ягод, поливом грядок и другими делами, — рассказывает «ВМ» Эвелина Бледанс. — В общем, я люблю физический труд. Он очень отвлекает и расслабляет, особенно на свежем воздухе.
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