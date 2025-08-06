«Свой кусочек земли»: как отдыхают летом российские звезды

— После десяти лет непрекращающейся работы без отпусков я выгорел. Два года не мог себя собрать заново. Теперь назначаю себе один-два дня в неделю, когда меня ни по каким рабочим вопросам трогать нельзя. Только в случае катастрофической срочности, — говорит «ВМ» Родион. — Отдых — это либо полный покой в тишине, с дневным сном и интересной книжкой у камина, либо что-то активное и громкое, как путешествие в другой город, динамичные квесты или спорт. Этим летом для меня прекрасной отдушиной стал вейксерф (катание на специальной доске по волне, создаваемой буксировочном катером. — «ВМ»).