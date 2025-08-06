Дамба в районе вулкана Ключевской на Камчатке подверглась разрушению

Возведённая в 2023 году дамба в районе вулкана Ключевской на Камчатке разрушена, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Дамба, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки, разрушена. Вода течет по обоим рукавам реки», — отметило учреждение в своём Telegram-канале.
По информации института, это было выявлено в ходе полевых работ, проведенных его сотрудниками 2 августа. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT), в свою очередь, сообщила 6 августа, что на вулкане Ключевской произошёл выброс пепла на 7 км над уровнем моря.
При этом пепельный шлейф растянулся на 215 км. Процессам, которые проходят на вулкане, присвоен «оранжевый» цветовой код, что сигнализирует об опасности для пролетающих воздушных судов.
До этого, 6 августа, Ключевской уже выбрасывал пепел. Высота столба составила 8 км.
Напомним, 1 августа сеть природных парков «Вулканы Камчатки» предупредила, поток лавы с вулкана Ключевской может растопить ледник Богдановича, который является одним из крупнейших на полуострове. Кроме того, уточнялось, что его таяние способно привести к появлению грязевых потоков и фреатических взрывов.