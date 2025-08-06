Дамба в районе вулкана Ключевской на Камчатке подверглась разрушению

По информации института, это было выявлено в ходе полевых работ, проведенных его сотрудниками 2 августа. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT), в свою очередь, сообщила 6 августа, что на вулкане Ключевской произошёл выброс пепла на 7 км над уровнем моря.