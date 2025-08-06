Генерал Решетников: ГУР переняло опыт MI6 по использованию секс-работниц

«Это классическая механика и особенно для иностранных спецслужб. У Буданова учителями же выступает английская разведка, MI6, поэтому ничего удивительного тут нет. Английской разведке 200−300 лет, они работают так всю жизнь. Они сейчас кураторы именно ГУР, поэтому и научили их так действовать. В нашей разведке, когда я служил, подобное было крайне исключительно редко, эксклюзивно, как говорят. Несколько десятилетий ушло на подготовку таких людей на Украине. Я помню первый визит украинской делегации разведки в Париж, который состоялся в 1998 или в 1999 годах. Это уже по моим источникам. Французская разведка тогда подготовила для них культурную программу, в том числе посещение оперы и так далее. Однако, когда прибыла делегация, руководитель разведки сказал, что все это не нужно, не интересно, главной их просьбой был лучший публичный дом Парижа. Тогда все перечеркнули и повели их туда. Они за эти годы освоили это направление деятельности разведки при поддержке активных учителей», — сказал собеседник издания.