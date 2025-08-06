Трамп пригласил лидеров Азербайджана и Армении в Белый дом для переговоров

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Белом доме 8 августа. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, на встрече может быть объявлено о заключении мирного соглашения между странами. Это расценивается как очередная попытка Трампа урегулировать международные конфликты, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что представители Армении и Азербайджана 8 августа подпишут меморандум о взаимопонимании. Церемония состоится при посредничестве США в Белом доме.
Также стало известно, что США намерены подписать договор об аренде Зангезурского коридора на 100 лет. В данном вопросе страна преследует единственную цель — продвинуть мирные переговоры между Баку и Ереваном. Территория может достаться «влиятельной частной американской компании».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще 19 марта заявил о готовности поставить свою подпись под мирным договором с Азербайджаном. Он уточнил, что мирный договор между Баку и Ереваном включает 17 статей.