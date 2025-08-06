Дерматолог рассказала, с какими средствами опасно сочетать энзимную пудру

Энзимные пудры — это мягкие средства для очищения кожи. Они работают за счет ферментов, которые аккуратно удаляют мертвые клетки. Но, несмотря на бережное действие, использовать такую пудру нужно с осторожностью. Врач-дерматолог, косметолог Елена Косенко рассказала KP.RU, с чем нельзя сочетать энзимную пудру.
— Энзимную пудру категорически нельзя использовать вместе с другими эксфолиантами в один день — избегайте комбинации с кислотами, ретинолом/ретиноидами, сильными витаминными сыворотками (особенно с высокими концентрациями витамина С), так как это прямой путь к сильному раздражению и нарушению барьерной функции кожи, — предупредила врач.
Также стоит избегать использования скрабов, щеток для умывания и грубых полотенец в тот же день. Это может вызвать сильное раздражение кожи. Если недавно были травматичные косметологические процедуры, например лазерная шлифовка или глубокий пилинг, пудру лучше отложить до полного заживления. А при воспалениях, ранках и герпесе ее использование строго запрещено.
Главное правило — не перегружать кожу. Энзимные пудры хороши сами по себе, особенно для чувствительной кожи. Использовать их можно 1−2 раза в неделю и не сочетать с агрессивным уходом, так эффект будет мягким и безопасным.