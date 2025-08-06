Дерматолог рассказала, с какими средствами опасно сочетать энзимную пудру

Также стоит избегать использования скрабов, щеток для умывания и грубых полотенец в тот же день. Это может вызвать сильное раздражение кожи. Если недавно были травматичные косметологические процедуры, например лазерная шлифовка или глубокий пилинг, пудру лучше отложить до полного заживления. А при воспалениях, ранках и герпесе ее использование строго запрещено.