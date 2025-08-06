«ВО»: нанесён удар по газокомпрессорной станции «Орловка» под Одессой

В Одесской области произошёл крупный пожар после удара беспилотных летательных аппаратов «Герань», следует из сообщения Telegram-канала «Военный Осведомитель».
По его информации, дроны-камикадзе нанесли удар по цели неподалёку от населённых пунктов Орловка и Новосельское, находящихся на границе с Румынией.
«Вероятно, целью удара стала газокомпрессорная станция “Орловка”», — говорится в сообщении.
По данным украинских ресурсов, румыны запечатлели возгорание через границу. Также сообщается, что мониторинговые паблики зафиксировали пролёт свыше 26 БПЛА в направлении Измаильского района.
Ранее сообщалось, что в Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов.
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