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«ВО»: нанесён удар по газокомпрессорной станции «Орловка» под Одессой

Жители Румынии запечатлели возгорание через границу.

Источник: Аргументы и факты

В Одесской области произошёл крупный пожар после удара беспилотных летательных аппаратов «Герань», следует из сообщения Telegram-канала «Военный Осведомитель».

По его информации, дроны-камикадзе нанесли удар по цели неподалёку от населённых пунктов Орловка и Новосельское, находящихся на границе с Румынией.

«Вероятно, целью удара стала газокомпрессорная станция “Орловка”», — говорится в сообщении.

По данным украинских ресурсов, румыны запечатлели возгорание через границу. Также сообщается, что мониторинговые паблики зафиксировали пролёт свыше 26 БПЛА в направлении Измаильского района.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов.

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