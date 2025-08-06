ВСУ вывезли из Купянска всю документацию и архивы

«Украинские боевики вывезли из Купянска все архивы и документацию, сейчас вывозят остававшихся там и в близлежащих населенных пунктах мирных граждан. Там ничего практически не работает, в самом населенном пункте началась активная фаза боевых действий в самом населённом пункте. И потом начнётся уже либо охват, с большей долей вероятности, либо планомерное вытеснение. Купянск освободят и это неминуемо», — отметил он.