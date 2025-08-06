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ВСУ вывезли из Купянска всю документацию и архивы

В самом населенном пункте началась активная фаза боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины вывозят из Купянска и близлежащих населенных пунктов мирных граждан, рассказал aif.ru военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко.

«Украинские боевики вывезли из Купянска все архивы и документацию, сейчас вывозят остававшихся там и в близлежащих населенных пунктах мирных граждан. Там ничего практически не работает, в самом населенном пункте началась активная фаза боевых действий в самом населённом пункте. И потом начнётся уже либо охват, с большей долей вероятности, либо планомерное вытеснение. Купянск освободят и это неминуемо», — отметил он.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что удар по железнодорожному узлу в городе Лозовая Харьковской области оставил без снабжения группировки ВСУ, в том числе, которые находятся в Купянске.