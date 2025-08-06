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Житель Красноярского края спас младенца во время пожара в доме

Решается вопрос о награждении спасателя.

Источник: МЧС РФ

Житель Красноярского края спас младенца от пожара. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Житель села Старая Солянка Рыбинского района Максим Макоткин 28 июля увидел у себя на пороге соседку. Она была в панике — в ее доме начался пожар. Внутри остался месячный младенец.

Мужчина намочил какой-то предмет и вошел в горящий дом. Кругом был дым. Он на коленях наощупь добрался до ребенка и вынес его на свежий воздух, где ждали супруга и соседи.

Малыш не успел сильно надышаться. Он быстро пришел в себя. Его с мамой забрали в Канскую городскую больницу. Сейчас с ними все в порядке.

В МЧС решается вопрос о награждении Максима Макоткина.

Отметим, что на тушение пожара выезжали 11 специалистов и 3 единицы техники. Пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки на кухне.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело после гибели 8-летнего ребенка в пожаре.