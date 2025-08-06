Предприниматели и жители Хабаровского края могут помочь собрать детей в школу

В Хабаровском крае стартовала всероссийская акция «Собери ребенка в школу», направленная на поддержку семей военнослужащих, многодетных, малоимущих и родителей детей с инвалидностью. Инициатива уже охватила все регионы страны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В этом году особое внимание уделено семьям участников СВО, детям с ОВЗ, а также жителям новых территорий. В рамках акции собирают школьные принадлежности, рюкзаки, форму и спортинвентарь. В прошлом году помощь получили 287 тысяч детей по всей России.
В Хабаровском крае заявки на участие подали уже более 200 семей. Помочь может любой желающий: для этого нужно обратиться в местное отделение партии или оставить заявку на сайте.
Параллельно в регионе проверяют готовность школ к 1 сентября в рамках проекта «Родительская приемка». Акция продлится до начала учебного года.