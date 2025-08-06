Предприниматели и жители Хабаровского края могут помочь собрать детей в школу

В этом году особое внимание уделено семьям участников СВО, детям с ОВЗ, а также жителям новых территорий. В рамках акции собирают школьные принадлежности, рюкзаки, форму и спортинвентарь. В прошлом году помощь получили 287 тысяч детей по всей России.